Запустить голосование на выборах через спутники готовы в ЦИК России
К примеру, голосовать подобным образом можно будет в местах, где нет связи.
Дистанционное голосование на выборах через спутники в местах, где нет связи, может появиться в России. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передает РИА Новости.
ЦИК уже два года работает с «Бюро 1440», которое ранее впервые запустило спутники. Центризбирком начал работать над дистанционным голосованием через спутники, такой способ голосования может появиться в недалекой перспективе.
«Мобильный избиратель» тоже когда-то казался невозможным», — заметила Памфилова.
Ранее сообщалось, что в Татарстане развитие электронного голосования не находится в приоритете. Подобный инструмент должен быть доступен только в тех случаях, когда человеку физически сложно прийти к урне, в частности маломобильным группам населения, полагают власти.
На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.
Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.
В УФСИН прокомментировали видео, которое разошлось в Сети.
РЖД заплатит родителям погибшего компенсацию в 600 тысяч рублей.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.