Автор фото: Roscosmos

Дистанционное голосование на выборах через спутники в местах, где нет связи, может появиться в России. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передает РИА Новости.

ЦИК уже два года работает с «Бюро 1440», которое ранее впервые запустило спутники. Центризбирком начал работать над дистанционным голосованием через спутники, такой способ голосования может появиться в недалекой перспективе.

«Мобильный избиратель» тоже когда-то казался невозможным», — заметила Памфилова.

Ранее сообщалось, что в Татарстане развитие электронного голосования не находится в приоритете. Подобный инструмент должен быть доступен только в тех случаях, когда человеку физически сложно прийти к урне, в частности маломобильным группам населения, полагают власти.

