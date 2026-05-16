16 мая 20:56
«Вечерняя Казань»

Минниханов подчеркнул большие перспективы сотрудничества Татарстана и Мали

Пока торгово-экономическое взаимодействие находится на начальной стадии.

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

Рустам Минниханов принял участие во втором заседании межправительственной Российско-Малийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое прошло в Казанской ратуше.  

Министр энергетики РФ, председатель российской части межправительственной Российско-Малийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Сергей Цивилев подчеркнул, что Мали сегодня - один из приоритетных партнеров России на Африканском континенте.  

Приветствуя участников комиссии, Рустам Минниханов отметил, что торгово-экономическое взаимодействие Татарстана с Мали находится на начальной стадии.  

«В Африке хорошо известны наши вертолеты, наши автомобили, другая промышленная продукция. Считаем, что есть большие перспективы в направлении машиностроения, перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, в инновационном направлении», - цитирует раиса Татарстана его пресс-служба.  

Рустам Минниханов также рассказал о работе с исламскими странами, о продвижении в республике исламского банкинга  и производстве продукции халяль, отметив, что эти направления будут интересны для коллег из Республики Мали.

Ранее Рустам Минниханов отметил, что важно проповедовать истинные ценности ислама. Глава республики подчеркнул большой вклад имамов и муфтиев.

