Рустам Минниханов принял участие во втором заседании межправительственной Российско-Малийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое прошло в Казанской ратуше.

Министр энергетики РФ, председатель российской части межправительственной Российско-Малийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Сергей Цивилев подчеркнул, что Мали сегодня - один из приоритетных партнеров России на Африканском континенте.

Приветствуя участников комиссии, Рустам Минниханов отметил, что торгово-экономическое взаимодействие Татарстана с Мали находится на начальной стадии.

«В Африке хорошо известны наши вертолеты, наши автомобили, другая промышленная продукция. Считаем, что есть большие перспективы в направлении машиностроения, перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, в инновационном направлении», - цитирует раиса Татарстана его пресс-служба.

Рустам Минниханов также рассказал о работе с исламскими странами, о продвижении в республике исламского банкинга и производстве продукции халяль, отметив, что эти направления будут интересны для коллег из Республики Мали.

