Политика
16 марта 20:19
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Песков не стал комментировать данные о лечении нового лидера Ирана в Москве

Моджтаба Хаменеи якобы вывезли на военном самолете в рамках строго засекреченной операции.

Автор фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Сообщения о якобы приезде нового лидера Ирана Моджтаба Хаменеи в Москву для прохождения лечения в Кремле никак не будут комментировать, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

Напомним, кувейтская газета Al-Jarida написала со ссылкой на иранский источник, близкий к верховному лидеру, что Хаменеи 12 марта доставили в Россию для лечения. Его якобы вывезли на военном самолете из Ирана в Москву в рамках строго засекреченной операции в связи с состоянием здоровья и безопасностью. Сейчас Хаменеи якобы лечиться в частной больнице.

Ранее сообщалось, что вдова погибшего лидера Ирана Хаменеи выжила после атаки США и Израиля. Прошлые сообщения о гибели жены правителя Исламской Республики оказались ложными.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Известная в Татарстане врач продала квартиру и вернула ее по «схеме Долиной»

Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.

Пелагия Тихонова / РИА Новости
Почему Нурлат всполошился из-за жилищного сертификата для семьи из Таджикистана

Наша редакция обратилась к администрации района и юристам, чтобы понять, что обеспечило Назриевым право на господдержку и почему Следственный комитет все еще проводит проверку по факту халатности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане ожидается апрельская жара

Температура поднимется до +12 градусов.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
