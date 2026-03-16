Песков не стал комментировать данные о лечении нового лидера Ирана в Москве
Моджтаба Хаменеи якобы вывезли на военном самолете в рамках строго засекреченной операции.
Сообщения о якобы приезде нового лидера Ирана Моджтаба Хаменеи в Москву для прохождения лечения в Кремле никак не будут комментировать, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.
Напомним, кувейтская газета Al-Jarida написала со ссылкой на иранский источник, близкий к верховному лидеру, что Хаменеи 12 марта доставили в Россию для лечения. Его якобы вывезли на военном самолете из Ирана в Москву в рамках строго засекреченной операции в связи с состоянием здоровья и безопасностью. Сейчас Хаменеи якобы лечиться в частной больнице.
Ранее сообщалось, что вдова погибшего лидера Ирана Хаменеи выжила после атаки США и Израиля. Прошлые сообщения о гибели жены правителя Исламской Республики оказались ложными.
Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.
Наша редакция обратилась к администрации района и юристам, чтобы понять, что обеспечило Назриевым право на господдержку и почему Следственный комитет все еще проводит проверку по факту халатности.
Температура поднимется до +12 градусов.
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.