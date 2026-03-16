Моджтаба Хаменеи якобы вывезли на военном самолете в рамках строго засекреченной операции.

Автор фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Сообщения о якобы приезде нового лидера Ирана Моджтаба Хаменеи в Москву для прохождения лечения в Кремле никак не будут комментировать, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

Напомним, кувейтская газета Al-Jarida написала со ссылкой на иранский источник, близкий к верховному лидеру, что Хаменеи 12 марта доставили в Россию для лечения. Его якобы вывезли на военном самолете из Ирана в Москву в рамках строго засекреченной операции в связи с состоянием здоровья и безопасностью. Сейчас Хаменеи якобы лечиться в частной больнице.

Ранее сообщалось, что вдова погибшего лидера Ирана Хаменеи выжила после атаки США и Израиля. Прошлые сообщения о гибели жены правителя Исламской Республики оказались ложными.

