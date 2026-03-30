Политика
30 марта 16:56
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Россия настроена на дальнейшее сотрудничество со странами Персидского залива

Как заявил Песков на фоне конфликта на Ближнем Востоке, государства этого региона — уже «наши добрые партнеры и друзья».

Россия настроена на дальнейшее сотрудничество со странами Персидского залива

Автор фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Москва хочет продолжения двусторонних партнерских отношений с Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива. Эти государства — «наши добрые партнеры и друзья», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

Песков добавил, что Кремль дорожит устоявшимися отношениями с этим регионом и намерен продолжать их развивать.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться к поддержанию сотрудничества с Европой. Глава государства считает, что нынешний кризис в отношениях возник не по вине Кремля.

Ситуация в Иране тем временем складывается следующим образом: президент США Дональд Трамп сообщил, что новый верховный лидер Ирана, скорее всего, убит или ранен. Однако в Исламской республике эти слухи опровергают.

Спустя два месяца нашли пропавшую в Казани Тамару Волкову

Женщина замерзла в снегу.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ахметов: «Татарстан занимает четвёртое место по производству сельхозпродукции»

Республика стабильно входит в топ‑10 регионов страны по производству мяса и зерна.

РИА Новости
Водителей в Татарстане предупредили о штрафе за отсутствие флага на номерах

В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.

Егор Алеев / ТАСС
ФССП России проводит проверку после семизначных премий в управлении Татарстана

Обоснованность выплат изучат по инициативе центрального аппарата ведомства.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Обвитые «вьюнком» заборы могут обернуться для россиян уголовной ответственностью

Растение включено в запрещенный список.

Аналитика

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС

Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
