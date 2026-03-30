Как заявил Песков на фоне конфликта на Ближнем Востоке, государства этого региона — уже «наши добрые партнеры и друзья».

Москва хочет продолжения двусторонних партнерских отношений с Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива. Эти государства — «наши добрые партнеры и друзья», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

Песков добавил, что Кремль дорожит устоявшимися отношениями с этим регионом и намерен продолжать их развивать.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться к поддержанию сотрудничества с Европой. Глава государства считает, что нынешний кризис в отношениях возник не по вине Кремля.

Ситуация в Иране тем временем складывается следующим образом: президент США Дональд Трамп сообщил, что новый верховный лидер Ирана, скорее всего, убит или ранен. Однако в Исламской республике эти слухи опровергают.

