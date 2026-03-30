Россия настроена на дальнейшее сотрудничество со странами Персидского залива
Как заявил Песков на фоне конфликта на Ближнем Востоке, государства этого региона — уже «наши добрые партнеры и друзья».
Москва хочет продолжения двусторонних партнерских отношений с Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива. Эти государства — «наши добрые партнеры и друзья», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.
Песков добавил, что Кремль дорожит устоявшимися отношениями с этим регионом и намерен продолжать их развивать.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться к поддержанию сотрудничества с Европой. Глава государства считает, что нынешний кризис в отношениях возник не по вине Кремля.
Ситуация в Иране тем временем складывается следующим образом: президент США Дональд Трамп сообщил, что новый верховный лидер Ирана, скорее всего, убит или ранен. Однако в Исламской республике эти слухи опровергают.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Женщина замерзла в снегу.
Республика стабильно входит в топ‑10 регионов страны по производству мяса и зерна.
В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.
Обоснованность выплат изучат по инициативе центрального аппарата ведомства.
Растение включено в запрещенный список.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.