Россия не готовит новый механизм для урегулирования ядерной программы Ирана
С опровержением выступил Дмитрий Песков.
Россия, обсуждая с США и другими странами ядерную программу Ирана, не предлагает создание нового механизма, аналогичного Совместному всеобъемлющему плану действий. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Песков, отвечая на вопрос о возможности создания нового механизма, заметил, что это не так.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп остался недоволен новым предложением Ирана. Тегеран предлагает сначала закончить войну и решить вопросы с судоходством, а ядерную тему обсуждать позже.
