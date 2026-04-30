С опровержением выступил Дмитрий Песков.

Автор фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Россия, обсуждая с США и другими странами ядерную программу Ирана, не предлагает создание нового механизма, аналогичного Совместному всеобъемлющему плану действий. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков, отвечая на вопрос о возможности создания нового механизма, заметил, что это не так.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп остался недоволен новым предложением Ирана. Тегеран предлагает сначала закончить войну и решить вопросы с судоходством, а ядерную тему обсуждать позже.

