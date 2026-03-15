По мнению президента США, с украинским лидером договориться сложнее, чем с российским.

Автор фото: ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что выстраивать переговорный процесс с Владимиром Зеленским заметно сложнее, чем с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает «RT на русском».

Глава Белого дома подчеркнул разницу в подходах к переговорам с двумя политиками. По его словам, взаимодействие с украинской стороной сопровождается большими сложностями.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп намерен достичь мирного урегулирования конфликта на Украине. А также возобновить торговые отношения с Россией.

Также Москва готова на новый раунд переговоров. По словам Пескова, трехсторонняя встреча должна состояться.

Всё самое интересное в нашем телеграм-канале.