До этого министерством был выражен протест послу Великобритании.

Дейни Долакия, временную поверенную в делах Великобритании в России, вызвали в МИД. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

- На Смоленку вызвана временная поверенная Британии, — сообщили агентству в министерстве, не уточнив и не добавив деталей.

В середине марта российским министерством иностранных дел был выражен решительный протест послу Великобритании из-за удара ВСУ по Брянску ракетами Storm Shadow, которые выпускает французско-британский концерн MBDA.

