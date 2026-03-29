Политика
29 марта 21:25
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В МИД России вызвали временную поверенную в делах Британии

До этого министерством был выражен протест послу Великобритании.

Автор фото: РИА Новости

Дейни Долакия, временную поверенную в делах Великобритании в России, вызвали в МИД. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.  

- На Смоленку вызвана временная поверенная Британии, — сообщили агентству в министерстве, не уточнив и не добавив деталей.  

В середине марта российским министерством иностранных дел был выражен решительный протест послу Великобритании из-за удара ВСУ по Брянску ракетами Storm Shadow, которые выпускает французско-британский концерн MBDA.

Ранее Лавров опроверг передачу Россией разведданных Ирану. Министр подчеркнул, что у стран есть соглашение о военно-техническом сотрудничестве, но данные о расположении американских баз в регионе являются общедоступными.

