В МИД России вызвали временную поверенную в делах Британии
До этого министерством был выражен протест послу Великобритании.
Дейни Долакия, временную поверенную в делах Великобритании в России, вызвали в МИД. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.
- На Смоленку вызвана временная поверенная Британии, — сообщили агентству в министерстве, не уточнив и не добавив деталей.
В середине марта российским министерством иностранных дел был выражен решительный протест послу Великобритании из-за удара ВСУ по Брянску ракетами Storm Shadow, которые выпускает французско-британский концерн MBDA.
Ранее Лавров опроверг передачу Россией разведданных Ирану. Министр подчеркнул, что у стран есть соглашение о военно-техническом сотрудничестве, но данные о расположении американских баз в регионе являются общедоступными.
Республика стабильно входит в топ‑10 регионов страны по производству мяса и зерна.
Обоснованность выплат изучат по инициативе центрального аппарата ведомства.
Растение включено в запрещенный список.
В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.
Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства в Зеленодольске.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.