Лавров опроверг передачу Россией разведданных Ирану
Министр подчеркнул, что у стран есть соглашение о военно-техническом сотрудничестве, но данные о расположении американских баз в регионе являются общедоступными.
Глава МИД России Сергей Лавров опроверг информацию о передаче Россией разведывательных данных Ирану в его противостоянии с США и Израилем. В интервью телекомпании France Télévisions он заявил, что Россия поставляет Ирану определенные виды военной продукции, но не разведданные.
Лавров обратил внимание на то, как журналисты строят вопросы: сначала утверждают, что помощь есть, а потом спрашивают, как далеко она зайдет, не дожидаясь ответа.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков уже комментировали эту тему. У России с Ираном действительно тесные отношения и есть соглашение о военно-техническом сотрудничестве.
При этом координаты американских военных баз в странах Персидского залива, по словам министра, являются открытой информацией.
«У меня не вызывает удивления то, что Иран их атакует», — заключил Лавров.
Ранее Лавров заявил о попытках США вытеснить Россию со всех энергетических рынков. Москва пока не видит стремления Соединенных Штатов уважать интересы нашей страны.
