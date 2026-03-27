Политика
27 марта 07:21
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Лавров опроверг передачу Россией разведданных Ирану

Министр подчеркнул, что у стран есть соглашение о военно-техническом сотрудничестве, но данные о расположении американских баз в регионе являются общедоступными.

Глава МИД России Сергей Лавров опроверг информацию о передаче Россией разведывательных данных Ирану в его противостоянии с США и Израилем. В интервью телекомпании France Télévisions он заявил, что Россия поставляет Ирану определенные виды военной продукции, но не разведданные.

Лавров обратил внимание на то, как журналисты строят вопросы: сначала утверждают, что помощь есть, а потом спрашивают, как далеко она зайдет, не дожидаясь ответа.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков уже комментировали эту тему. У России с Ираном действительно тесные отношения и есть соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

При этом координаты американских военных баз в странах Персидского залива, по словам министра, являются открытой информацией.

«У меня не вызывает удивления то, что Иран их атакует», — заключил Лавров.

Ранее Лавров заявил о попытках США вытеснить Россию со всех энергетических рынков. Москва пока не видит стремления Соединенных Штатов уважать интересы нашей страны.

