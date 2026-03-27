Министр подчеркнул, что газопроводы в 2022 году были атакованы при очевидной поддержке западных спецслужб.

Автор фото: Danish Defence

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США высказывают намерение забрать себе российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом он сказал в интервью France TV.

Лавров напомнил, что обе линии «Северного потока» и одна линия «Северного потока — 2» были подорваны в сентябре 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. По его словам, это произошло при очевидной поддержке западных спецслужб.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что диверсию такого масштаба невозможно было провести без поддержки на государственном уровне. Тогда глава страны обвинил ЦРУ в подрыве «Северных потоков». Помощник главы государства Николай Патрушев подчеркивал, что подрыв газопроводов на морском дне могло осуществить только спецподразделение одной из стран НАТО. Он назвал абсурдными утверждения о причастности Украины, так как у нее нет необходимого оборудования и специалистов.

Федеральный суд Германии в январе 2026 года заявил, что организатором теракта на «Северных потоках» было иностранное государство. В то же время немецкие СМИ писали о версии с украинской группой на яхте «Андромеда» . Москва неоднократно требовала провести прозрачное международное расследование, но его результаты так и не были обнародованы.

