Песков опроверг заявления, будто мир на Украине был близок до событий в Иране
Москва все еще желает мирного урегулирования.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в The New York Times о том, что Россия якобы была близка к миру на Украине до конфликта на Ближнем Востоке. А теперь Москва и вовсе не заинтересована в мирном урегулировании.
«Нет, это абсолютно ложные измышления, не соответствующие действительности», - цитирует слова Пескова ТАСС.
Ранее Песков сказал, что ближневосточный конфликт должен был «еще вчера» перейти в режим политико-дипломатического урегулирования. Это единственное, что может эффективно способствовать разрядке той катастрофически напряженной ситуации, которая сложилась сейчас в регионе, заключил пресс-секретарь российского лидера.
