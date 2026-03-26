Москва все еще желает мирного урегулирования.

Автор фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в The New York Times о том, что Россия якобы была близка к миру на Украине до конфликта на Ближнем Востоке. А теперь Москва и вовсе не заинтересована в мирном урегулировании.

«Нет, это абсолютно ложные измышления, не соответствующие действительности», - цитирует слова Пескова ТАСС.

Ранее Песков сказал, что ближневосточный конфликт должен был «еще вчера» перейти в режим политико-дипломатического урегулирования. Это единственное, что может эффективно способствовать разрядке той катастрофически напряженной ситуации, которая сложилась сейчас в регионе, заключил пресс-секретарь российского лидера.

