Политика
21 марта 21:59
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Лавров заявил о попытках США вытеснить Россию со всех энергетических рынков

Москва пока не видит стремления Соединенных Штатов уважать интересы нашей страны.

Автор фото: ТАСС

Вашингтон делает попытки вытеснить Москву со всех энергетических рынков. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.  

- Нас вытесняют со всех энергетических мировых рынков. Потом останется только наша собственная территория. Американцы к нам придут и скажут, что они за сотрудничество с нами. Но если мы готовы на нашей территории осуществлять взаимовыгодные проекты и предоставлять американцам то, что их интересует, с учетом и наших интересов, то и они должны учитывать наши. Пока мы этого не видим, - поделился Лавров в эфире программы «Вспомнить все».  

Глава министерства подчеркнул, что США «приветствовали и приветствуют то, что Россию маргинализируют на европейских энергетических рынках». Лавров назвал этот факт открытой претензией на энергетическое доминирование во всём мире, во всех регионах.  

- Это необычная ситуация – возвращение к тому, когда не было никаких рамок международных отношений. Было сказано прямо – интересы Соединенных Штатов превалируют над любыми международными договоренностями, - констатировал министр.

Ранее сообщалось, что переговоры России и Украины с участием США встали на паузу. Однако спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев продолжает работать.

