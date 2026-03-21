Лавров заявил о попытках США вытеснить Россию со всех энергетических рынков
Москва пока не видит стремления Соединенных Штатов уважать интересы нашей страны.
Вашингтон делает попытки вытеснить Москву со всех энергетических рынков. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
- Нас вытесняют со всех энергетических мировых рынков. Потом останется только наша собственная территория. Американцы к нам придут и скажут, что они за сотрудничество с нами. Но если мы готовы на нашей территории осуществлять взаимовыгодные проекты и предоставлять американцам то, что их интересует, с учетом и наших интересов, то и они должны учитывать наши. Пока мы этого не видим, - поделился Лавров в эфире программы «Вспомнить все».
Глава министерства подчеркнул, что США «приветствовали и приветствуют то, что Россию маргинализируют на европейских энергетических рынках». Лавров назвал этот факт открытой претензией на энергетическое доминирование во всём мире, во всех регионах.
- Это необычная ситуация – возвращение к тому, когда не было никаких рамок международных отношений. Было сказано прямо – интересы Соединенных Штатов превалируют над любыми международными договоренностями, - констатировал министр.
Ранее сообщалось, что переговоры России и Украины с участием США встали на паузу. Однако спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев продолжает работать.
