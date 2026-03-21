Лукашенко сообщил о подготовке Белоруссии к «большой сделке» с США
Белоруссия готовится заключить «большую сделку» с администрацией Дональда Трампа. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.
- Мы готовимся к этому большому договору с американцами, — цитирует Лукашенко БелТА.
По информации телеграфного агентства, Белоруссией уже направлены Вашингтону предложения, которые сейчас прорабатываются. По словам главы государства, Минск заинтересован в этом соглашении.
Кроме работы посольств обсуждаются также вопросы контроля за ядерными материалами в рамках нераспространения оружия.
- Я это нормально воспринимаю, передайте Дональду, что я согласен, чтобы выработать эту большую сделку, подготовить, — сообщил белорусский лидер.
Ранее Песков объявил, что Россия готова помочь находящейся под эмбарго Кубе. Власти поддерживают контакты на рабочем и экспертном уровне.
Ожидается, что коммерческая застройка на территории снизит уровень маятниковой миграции в центр Казани.
«Вечерняя Казань» вспоминает самые знаковые инициативы и общественные обсуждения с участием бывшего спикера республиканского парламента.
Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.
Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.
Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.