Автор фото: РИА Новости

Белоруссия готовится заключить «большую сделку» с администрацией Дональда Трампа. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.

- Мы готовимся к этому большому договору с американцами, — цитирует Лукашенко БелТА.

По информации телеграфного агентства, Белоруссией уже направлены Вашингтону предложения, которые сейчас прорабатываются. По словам главы государства, Минск заинтересован в этом соглашении.

Кроме работы посольств обсуждаются также вопросы контроля за ядерными материалами в рамках нераспространения оружия.

- Я это нормально воспринимаю, передайте Дональду, что я согласен, чтобы выработать эту большую сделку, подготовить, — сообщил белорусский лидер.

Ранее Песков объявил, что Россия готова помочь находящейся под эмбарго Кубе. Власти поддерживают контакты на рабочем и экспертном уровне.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.