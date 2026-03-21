Политика
21 марта 01:03
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Лукашенко сообщил о подготовке Белоруссии к «большой сделке» с США

Автор фото: РИА Новости

Белоруссия готовится заключить «большую сделку» с администрацией Дональда Трампа. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.  

- Мы готовимся к этому большому договору с американцами, — цитирует Лукашенко БелТА.  

По информации телеграфного агентства, Белоруссией уже направлены Вашингтону предложения, которые сейчас прорабатываются. По словам главы государства, Минск заинтересован в этом соглашении.  

Кроме работы посольств обсуждаются также вопросы контроля за ядерными материалами в рамках нераспространения оружия.  

- Я это нормально воспринимаю, передайте Дональду, что я согласен, чтобы выработать эту большую сделку, подготовить, — сообщил белорусский лидер.

Ранее Песков объявил, что Россия готова помочь находящейся под эмбарго Кубе. Власти поддерживают контакты на рабочем и экспертном уровне.

