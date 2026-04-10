Аферистов из Татарстана депортируют в США из-за мошенничества с СВО и бомжами
Семья еще задолго до появления «контрактников» отлавливала бездомных и заставляла их работать.
В Актанышском районе республики семья езидов — 56-летний Арам Бакоян и его дети, 35-летний Мраз и 34-летний Армен, — получили 35 миллионов рублей, отправив на СВО 13 бомжей, заранее заключив с ними брак и получив доступ к банковскому счету. Пятеро погибли, и за них пришли выплаты. Еще трое пропали без вести. После отбывания заключения в России их вышлют в Америку, сообщает «Мэш».
Бакояны еще задолго до появления «контрактников» отлавливала бездомных и заставляла их работать. Они не раз привлекались за кражу и другое хулиганство. Гражданство России у них есть достаточно давно — с 2009 и 2015 годов.
Как оказалось, покрывал их известный чиновник — замглавы Актанышского района Ильшат Габдулхаев. Напомним, что он уволен досрочно по представлению прокуратуры за коррупционные нарушения. В отношении него возбуждена «уголовка» о злоупотреблении полномочиями и получении взятки в 1,4 миллиона рублей. Также он предоставил недостоверные сведения о своих доходах и доходах супруги за 2022–2024 годы.
