Автор фото: РИА Новости

Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего замминистра обороны Павла Попова к 19 годам колонии строгого режима за хищение почти 26 миллионов рублей у тематического военного парка «Патриот». Его также оштрафовали на 85 миллионов рублей, лишили звания генерала и восьми госнаград, сообщает «Ъ».

За счет «Патриота» Попов построил себе частный дом в Красногорске, а средства списал по фиктивным контрактам с ИП и компаниями, которые «ремонтируют» парк. Следствие также инкриминирует ему следующие статьи: мошенничество в особо крупном размере, служебный подлог, получение взяток в особо крупном размере, превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия.

Напомним, что тяжбы длились с августа 2024 года. Подельниками Попова, как считает следствие, были директор парка Вячеслав Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров.

Из СИЗО однажды Попова пришлось экстренно госпитализировать. Однако после выписки он был доставлен обратно в тюремную больницу, несмотря на необходимость реабилитации, о которой просил адвокат.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.