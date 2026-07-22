Общий вес наркотических веществ превысил 14 граммов.

Автор фото: пресс-служба МВД по РТ

Во время дежурства сотрудники Госавтоинспекции Казани на проспекте Ямашева остановили для проверки документов автомобиль «Киа», сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Полицейские во время проверки обратили внимание на пассажира, который заметно нервничал. Как оказалось позже, не зря: при личном досмотре в его сумке были найдены полиэтиленовые пакеты с порошкообразным веществом.

Автор фото: пресс-служба МВД по РТ

Позже экспертиза показала, что в свертках находились наркотические средства общим весом более 14 граммов. Возбуждено уголовное дело, уточнили в пресс-службе МВД по Татарстану.

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