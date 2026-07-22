Происшествия
22 июля 23:20
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«Вечерняя Казань»

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Автоинспекторы Казани нашли у пассажира авто сверток с наркотиками

Общий вес наркотических веществ превысил 14 граммов.

Автоинспекторы Казани нашли у пассажира авто сверток с наркотиками

Автор фото: пресс-служба МВД по РТ

Во время дежурства сотрудники Госавтоинспекции Казани на проспекте Ямашева остановили для проверки документов автомобиль «Киа», сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.  

Полицейские во время проверки обратили внимание на пассажира, который заметно нервничал. Как оказалось позже, не зря:  при личном досмотре в его сумке были найдены полиэтиленовые пакеты с порошкообразным веществом.

Автор фото: пресс-служба МВД по РТ

 

Позже экспертиза показала, что в свертках находились наркотические средства общим весом более 14 граммов. Возбуждено уголовное дело, уточнили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Ранее наркоман с 15 судимостями разгромил машины в Челнах и попал под задержание. Неадекват разнёс квартиру матери, вытащил мебель в подъезд и прыгал по капотам.

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