Автоинспекторы Казани нашли у пассажира авто сверток с наркотиками
Общий вес наркотических веществ превысил 14 граммов.
Во время дежурства сотрудники Госавтоинспекции Казани на проспекте Ямашева остановили для проверки документов автомобиль «Киа», сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
Полицейские во время проверки обратили внимание на пассажира, который заметно нервничал. Как оказалось позже, не зря: при личном досмотре в его сумке были найдены полиэтиленовые пакеты с порошкообразным веществом.
Автор фото: пресс-служба МВД по РТ
Позже экспертиза показала, что в свертках находились наркотические средства общим весом более 14 граммов. Возбуждено уголовное дело, уточнили в пресс-службе МВД по Татарстану.
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