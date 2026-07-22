Происшествия
22 июля 20:15
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«Вечерняя Казань»

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В Казани за полгода в авариях погибли 17 человек

Всего произошло 556 ДТП.

В Казани за полгода в авариях погибли 17 человек

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За первое полугодие 2026 года в Казани произошло 556 аварий. В них погибли 17 человек, а 583 получили травмы. По сравнению с тем же периодом прошлого года число ДТП возросло на 40, а количество погибших — на десять, пострадавших — на 50. Об этом рассказал начальник Госавтоинспекции Казани Михаил Савин.

Почти половина аварий (42 процента) — столкновения авто, еще 32 процента — наезд на пешеходов. Число ДТП по вине водителей увеличилось с 206 до 234. Наиболее заметный рост произошел из-за несоблюдения очередности проезда – количество таких ДТП увеличилось с 30 до 44. Почти в десять раз выросло число аварий, связанных с несоответствием скорости конкретным условиям движения, – с 2 до 19 случаев. Из-за нарушений правил перестроения случилось 30 аварий (в прошлом году 27), а из-за несоблюдения требований дорожных знаков – 20 ДТП (против 13 в 2025-м).

Ранее сообщалось, что самые страшные травмы в ДТП татарстанцы получают при выезде на встречку. К июлю в ДТП пострадал 1867 человек, а погиб – 161. В прошлом году цифры и по травмам, и по погибшим, были выше.

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