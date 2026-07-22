Прокуратура Татарстана подала к бывшему министру образования республики антикоррупционный иск об обращении в доход государства имущества на 651 миллион рублей.

Автор фото: ИД «Вечерняя Казань»

Прения сторон по гражданскому делу бывшего министра образования Татарстана и некогда главы Актанышского райна республики Энегеля Фаттахова состоятся 24 июля, если у сторон не найдется оснований для отложения процесса. На данный момент в деле почти закончили изучение письменных материалов, сообщает журналист «Вечерней Казани» из зала Советского райсуда.



Напомним, что гражданский иск к семье Фаттахова предъявил прокурор Татарстана Альберт Суяргулов — глава надзорного ведомства требует обратить в доход государства активы семьи экс-чиновника на 651 миллион рублей.



В числе ответчиков по делу помимо самого Фаттахова проходят его сын, сноха, супруга и два предпринимателя, по версии прокуратуры, являющиеся номинальными владельцами имущества бывшего министра. Кроме того, в числе ответчиков оказалась и семейная агрофирма некогда главы Актанышского района — ООО «Чишма». Синие мундиры считат, что чиновник незаконно ее приватизировал.



В списке конкретных требований прокуратуры оказались как жилые, так и нежилые объекты недвижимости. Среди них, например, есть земли в «IT деревне» Верхнеуслонского района, выкупленные Фаттаховым-младшим за бесценок, или жилой дом на улице Лагерной в Казани с бассейном для серфинга с искусственной волной. Фигурируют в деле также машины и их денежный эквивалент. Кроме того, прокуратура требовала обратить в доход государства активы агрофирмы Фаттахова, среди которых есть как рабочие помещения, так и десятки единиц спецтехники.



Сам Фаттахов и его представители требования надзорного ведомства не признают. В суде адвокаты экс-чиновника предоставляли таблицу расходов и доходов ответчиков по делу. Однако оценку им суд должен дать при вынесении решения.



Ранее мы писали, что «раскулаченный» экс-замминистра МВД Татарстана Владимир Изаак не смог обжаловать решение об изъятии своих активов на более чем 21 миллион рублей. По требованию республиканской прокуратуры суд обратил в доход государства четыре квартиры генерала, записанные на родственников, а также два парковочных места. Имущество, как установил суд, приобреталось на незаконные доходы.

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