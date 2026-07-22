Агента Киева со взрывчаткой задержали в питерском метро
Бомба была замаскирована под GPS-трекер.
Силовики задержали агента Киева, который пытался пронести в метро Санкт-Петербурга бомбу под видом GPS-трекера. 21-летний парень планировал ее подложить под машину сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Известно, что парень связался с представителем украинской стороны через «Телеграм».
Он по заданию собирал разведданные о сотрудниках предприятий ОПК в Питере и Ленинградской области, а также передавал куратору сведения с места работы, картографические и геодезические материалы.
Молодой человек получил от куратора координаты тайника, из которого изъял самодельное взрывное устройство (СВУ) для закладки под автомобиль цели. Парень признался в содеянном, заявив, что действовал ради денег, которые ему перечисляли на криптокошелек.
Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного военного в Москве. Покушение готовила 24-летняя россиянка, оказавшаяся пособницей спецслужб Украины.
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