Бастрыкину доложат о казанце, который избил мужчину и угрожал женщине
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела, которое завели на агрессивного мужчину. В эфире одного из телеканалов вышел сюжет, где рассказывается о казанце, проявлявшем агрессию в отношении других жителей без видимых причин. Он избил мужчину у подъезда, а также преследовал женщину и угрожал ей, сообщили в СУ СК России по Татарстану.
На мужчину завели уголовное дело о хулиганстве. О ходе расследования Бастрыкину доложит и. о. руководителя регионального СК Марсель Дулкарнаев.
Напомним, что речь идет об инциденте в Куюках. Мужчина нанес жителю несколько ударов кулаком, после чего скрылся. Этого же мужчину заметили в микрорайоне Азино, когда он преследовал двух женщин.
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