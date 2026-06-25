Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Автор фото: СКР

Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела, которое завели на агрессивного мужчину. В эфире одного из телеканалов вышел сюжет, где рассказывается о казанце, проявлявшем агрессию в отношении других жителей без видимых причин. Он избил мужчину у подъезда, а также преследовал женщину и угрожал ей, сообщили в СУ СК России по Татарстану.

На мужчину завели уголовное дело о хулиганстве. О ходе расследования Бастрыкину доложит и. о. руководителя регионального СК Марсель Дулкарнаев.

Напомним, что речь идет об инциденте в Куюках. Мужчина нанес жителю несколько ударов кулаком, после чего скрылся. Этого же мужчину заметили в микрорайоне Азино, когда он преследовал двух женщин.

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