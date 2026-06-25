Происшествия
25 июня 12:11
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«Вечерняя Казань»

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Мать в Казани избила дочь деревянной толкушкой и попала под «уголовку»

На женщину завели уголовное дело по двум статьям.

Мать в Казани избила дочь деревянной толкушкой и попала под «уголовку»

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани 34-летней женщине предъявили обвинение сразу по двум статьям: «Истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением».

Следствие полагает, что она избила дочь деревянной толкушкой. Всего было нанесено не менее 74 ударов по разным частям тела - голове, груди, животу и конечностям. Все это произошло на почве бытовой ссоры. Также женщина ввела металлическую инъекционную иглу в левую руку дочери, сломала ее и оставила часть под кожей. Инородное тело было удалено во время судмедэкспертизы.

Вину обвиняемая признала частично. Ее заключили под стражу. Уголовное дело направлено в Приволжский райсуд города Казани для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Татарстана.

Ранее сообщалось, что в Казани женщину, избившую полицейского, осудят за жестокое обращение с дочкой. Мать не кормила девочку, не присматривала за ней и не занималась воспитанием.

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