Мошенники названивали пожилой женщине на протяжении десяти дней.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Лениногорске мошенники обманули 86-летнюю пенсионерку. Ее обрабатывали на протяжении десяти дней, звонили якобы из правоохранительных органов и говорили, что сбережения под угрозой.

В итоге женщина передала курьеру 1,65 миллиона рублей, чтобы «задекларировать» сбережения. И только после этого поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили МВД по Татарстану.

Ранее сообщалось, что мошенники похитили у татарстанцев 1,9 миллиарда рублей за полгода. Относительно прошлого года в регионе наблюдается положительная динамика в части ущерба и количества преступлений.

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