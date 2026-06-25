Пенсионерка из Татарстана отдала аферистам 1,65 млн, боясь потерять деньги
Мошенники названивали пожилой женщине на протяжении десяти дней.
В Лениногорске мошенники обманули 86-летнюю пенсионерку. Ее обрабатывали на протяжении десяти дней, звонили якобы из правоохранительных органов и говорили, что сбережения под угрозой.
В итоге женщина передала курьеру 1,65 миллиона рублей, чтобы «задекларировать» сбережения. И только после этого поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили МВД по Татарстану.
Ранее сообщалось, что мошенники похитили у татарстанцев 1,9 миллиарда рублей за полгода. Относительно прошлого года в регионе наблюдается положительная динамика в части ущерба и количества преступлений.
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