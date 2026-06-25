Происшествия
25 июня 13:08
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Пенсионерка из Татарстана отдала аферистам 1,65 млн, боясь потерять деньги

Мошенники названивали пожилой женщине на протяжении десяти дней.

Пенсионерка из Татарстана отдала аферистам 1,65 млн, боясь потерять деньги

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Лениногорске мошенники обманули 86-летнюю пенсионерку. Ее обрабатывали на протяжении десяти дней, звонили якобы из правоохранительных органов и говорили, что сбережения под угрозой.

В итоге женщина передала курьеру 1,65 миллиона рублей, чтобы «задекларировать» сбережения. И только после этого поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили МВД по Татарстану.

Ранее сообщалось, что мошенники похитили у татарстанцев 1,9 миллиарда рублей за полгода. Относительно прошлого года в регионе наблюдается положительная динамика в части ущерба и количества преступлений.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Богатые богатеют быстрее: Росстат по-новому измерил пропасть между доходами

Ключевая ставка сыграла на руку тем, у кого есть сбережения, а зарплаты подняло не от хорошей жизни.

пресс-служба мэрии Казани
Казанская выпускница получила высшие баллы на ЕГЭ по трем предметам

Лейсан Шакирова планирует поступать в КФУ.

Baza
Ургант провел секретную свадьбу на одном из самых дорогих курортов Казани

Шоумену заплатили 7,5 миллиона рублей.

пресс-служба раиса Татарстана
Минниханов посетил скачки в честь Сабантуя на Казанском ипподроме

Призовой фонд составил почти 9 миллионов рублей.

dumrt.ru
Арабский язык начнут изучать в российских школах с 1 сентября

Программа уже утверждена, олимпиады по арабскому идут третий год.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной

Зависимость рынка недвижимости от господдержки становится менее заметной. Семейная ипотека по-прежнему остается драйвером продаж, однако доля рыночных жилищных кредитов растет. Причиной стали изменения в условиях льготных программ.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.