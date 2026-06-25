За сокрытие факта наличия иностранного подданства на 19-летнего сына и его супругу завели уголовное дело.

Автор фото: Верховный Суд Республики Татарстан / ВКонтакте

Бывшего судью ВС Татарстана Ризвана Юсупова официально лишили статуса судьи в отставке за сокрытие американского гражданства своих детей. Соответствующее решение приняла квалификационная коллегия судей.

Члены коллегии рассмотрели материалы управления ФСБ 24 июня на заседании.

Напомним, что скандал начался еще в 2024 году, когда у Юсупова обнаружились дети с американским гражданством, родившиеся в США. Родители при этом уверяли, что дети появились на свет в Казани при домашних родах. За сокрытие факта наличия иностранного гражданства (обязанность сообщать об иностранном подданстве предусмотрена законом о гражданстве) на 19-летнего сына судьи и его супругу, проживающих в России, завели уголовное дело. В итоге Гаяза оштрафовали на 40 тысяч рублей. Самим судьей занялись ФСБ и ККС.

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