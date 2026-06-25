Происшествия
25 июня 15:02
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«Вечерняя Казань»

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При землетрясении в Венесуэле погибли более 30 человек, еще 700 пострадали

Службы предупреждают жителей прибрежных территорий об угрозе цунами.

При землетрясении в Венесуэле погибли более 30 человек, еще 700 пострадали

Автор фото: Ariana Cubillos / AP Photo

Два крупных землетрясения произошли в Венесуэле недалеко от городов Морон и Сан-Фелипе. В результате природного катаклизма погибли более 30 человек, пострадали не менее 700. Об этом сообщает агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на слова временного президента Венесуэлы Делси Родригеса.

Геологическая служба США на своем сайте предупреждает жителей об угрозе цунами в Венесуэле, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах. Как сообщает cbsnews.com, в штате Фалькон под завалами еще остаются 15 человек.

Ранее стихийные бедствия накрыли и российские регионы: ЧС наблюдалась в Оренбургской области, где в результате затяжных дождей затопило улицы, дома, подвалы и поля. Торнадо случилось в поселении Кушва Свердловской области: пострадали пять человек, четверо из которых попали в больницу. Ураган повредил ЛЭП, машины, сорвал крыши нескольких зданий, наделал бед в хирургическом корпусе центральной районной больницы.

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