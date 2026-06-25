Всего силы ПВО за ночь уничтожили в небе над Россией 269 беспилотников.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе Крыма в результате ночной атаки Киева погибли два человека, среди них — ребенок. Еще двое пострадали, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Это большое горе. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, разделяю вашу скорбь и боль. Желаю скорейшего выздоровления раненым. Власти республики окажут всю необходимую помощь и поддержку. Призываю всех проявлять бдительность и доверять только официальным источникам информации», — написал он.

В Минобороны сообщили, что всего в небе над Россией силами ПВО было сбито 269 беспилотников за ночь. Дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской и Тульской областями, Краснодарским краем, Московской областью, Крымом и над Черным морем.

Также стало известно, что после падения обломков БПЛА в Краснодарском крае на Полтавской нефтебазе начался пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

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