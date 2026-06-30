Происшествия
30 июня 17:11
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«Вечерняя Казань»

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Бизнесмен из Челнов попался на удочку мошенников и потерял почти 4 млн

Мужчине предложили обменять криптовалюту.

Бизнесмен из Челнов попался на удочку мошенников и потерял почти 4 млн

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В полицию обратился 47-летний предприниматель из Набережных Челнов. Он рассказал, что пытался обменять криптовалюту на рубли и был обманут.

Мошенники написали ему через мессенджер. Мужчина перешел по ссылке и перевел 40 тысяч единиц криптовалюты. На момент сделки это было эквивалентно 3 892 400 рублям. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, сообщили в МВД по Татарстану.

Ранее сообщалось, что мошенники похитили у татарстанцев 1,9 миллиарда рублей за полгода. Относительно прошлого года в регионе наблюдается положительная динамика в части ущерба и количества преступлений.

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