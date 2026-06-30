Бизнесмен из Челнов попался на удочку мошенников и потерял почти 4 млн
Мужчине предложили обменять криптовалюту.
В полицию обратился 47-летний предприниматель из Набережных Челнов. Он рассказал, что пытался обменять криптовалюту на рубли и был обманут.
Мошенники написали ему через мессенджер. Мужчина перешел по ссылке и перевел 40 тысяч единиц криптовалюты. На момент сделки это было эквивалентно 3 892 400 рублям. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, сообщили в МВД по Татарстану.
Ранее сообщалось, что мошенники похитили у татарстанцев 1,9 миллиарда рублей за полгода. Относительно прошлого года в регионе наблюдается положительная динамика в части ущерба и количества преступлений.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.
Празднество за 25 миллионов рублей прошло в элитном комплексе «Ак Барс Гольф Резорт» — в одном из самых дорогих курортов столицы республики.
В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.
Шоумену заплатили 7,5 миллиона рублей.
Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.