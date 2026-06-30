Заведующая детсадом Казани наняла родственника и отдавала его зарплату дочери
Трудоустройство было фиктивным.
В одном из детских садов Казани заведующая фиктивно трудоустроила родственника на должность завхоза. Однако тот на самом деле не выходил на работу. А вся зарплата перечислялась дочери заведующей. Противоправные действия были выявлены после проверки прокуратуры Татарстана.
Женщину обвинили в злоупотреблении полномочиями и уволили в связи с утратой доверия.
Ранее сообщалось, что детсад в Татарстане кормил детей по серой схеме и лишился 2,3 миллиона рублей. Кооператив получил деньги в обход закона, суд обязал вернуть всю сумму в бюджет.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.
Празднество за 25 миллионов рублей прошло в элитном комплексе «Ак Барс Гольф Резорт» — в одном из самых дорогих курортов столицы республики.
В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.
Шоумену заплатили 7,5 миллиона рублей.
Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.