Происшествия
30 июня 19:54
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«Вечерняя Казань»

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Заведующая детсадом Казани наняла родственника и отдавала его зарплату дочери

Трудоустройство было фиктивным.

Заведующая детсадом Казани наняла родственника и отдавала его зарплату дочери

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В одном из детских садов Казани заведующая фиктивно трудоустроила родственника на должность завхоза. Однако тот на самом деле не выходил на работу. А вся зарплата перечислялась дочери заведующей. Противоправные действия были выявлены после проверки прокуратуры Татарстана.

Женщину обвинили в злоупотреблении полномочиями и уволили в связи с утратой доверия.

Ранее сообщалось, что детсад в Татарстане кормил детей по серой схеме и лишился 2,3 миллиона рублей. Кооператив получил деньги в обход закона, суд обязал вернуть всю сумму в бюджет.

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