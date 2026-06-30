Нижнекамец поставил на аватарку фото с нацистской символикой и попал под статью
Парню назначили штраф в полторы тысячи рублей.
На личной странице 23-летний парень из Нижнекамска опубликовал фото с телефоном, на котором была изображена нацистская символика. Об этом рассказали в МВД по Татарстану.
На парня составили протокол по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами». Его оштрафовали на полторы тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что в Нижнекамске 20-летний парень с ником «Воинк» выложил на своей странице в мессенджере запрещенную символику, связанную с арестантским укладом. Его обвинили в пропаганде либо публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций.
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