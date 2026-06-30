Происшествия
30 июня 22:01
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«Вечерняя Казань»

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Студентка-медик спасла соседа-татарстанца, которого придавило авто

Машина сорвалась с домкрата.

Студентка-медик спасла соседа-татарстанца, которого придавило авто

Автор фото: Минздрав РТ

В деревне Атрякле Мензелинского района произошел несчастный случай. Мужчина ремонтировал авто во дворе, когда оно сорвалось с домкрата и придавило его. На крики о помощи прибежали соседи, среди них была студентка-медик Зарина Гарайханова.

Мужчину вытащили из-под машины уже без сознания, он не дышал. Тогда девушка велела вызывать скорую помощь, а сама начала сердечно-лёгочную реанимацию. До приезда медиков она продолжала непрямой массаж сердца.

«Зарина проявила себя как настоящий профессионал. Она не растерялась ни на секунду, чётко знала, что нужно делать. Благодаря ей мой муж сегодня жив!» — написала супруга спасённого. Ее слова передает Минздрав Татарстана.

Сейчас мужчина проходит лечение в БСМП им. Р.С. Акчурина и готовится к выписке.

Ранее сообщалось, что врачи Елабуги спасли женщину, которую укусила гадюка. Собирая ягоды, она почувствовала резкую боль в руке. Организм тут же отреагировал на укус - уже через несколько минут начал нарастать отёк дыхательных путей.

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