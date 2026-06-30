Машина сорвалась с домкрата.

Автор фото: Минздрав РТ

В деревне Атрякле Мензелинского района произошел несчастный случай. Мужчина ремонтировал авто во дворе, когда оно сорвалось с домкрата и придавило его. На крики о помощи прибежали соседи, среди них была студентка-медик Зарина Гарайханова.

Мужчину вытащили из-под машины уже без сознания, он не дышал. Тогда девушка велела вызывать скорую помощь, а сама начала сердечно-лёгочную реанимацию. До приезда медиков она продолжала непрямой массаж сердца.

«Зарина проявила себя как настоящий профессионал. Она не растерялась ни на секунду, чётко знала, что нужно делать. Благодаря ей мой муж сегодня жив!» — написала супруга спасённого. Ее слова передает Минздрав Татарстана.

Сейчас мужчина проходит лечение в БСМП им. Р.С. Акчурина и готовится к выписке.

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