Нижнекамское предприятие задолжало работникам более 31 млн зарплаты
Прокуратура возбудила административное дело.
В Нижнекамске ООО «СОМТЕХ РУ» накопило перед 105 работниками задолженность по зарплате в размере более 31 миллиона рублей. На имя руководителя компании внесено представление, возбуждено административное дело. После вмешательства прокуратуры Татарстана сотрудникам выплатили свыше 19 миллионов рублей долга. Восстановление прав остальных работников находится на контроле надзорного ведомства.
Также две казанские организации - ООО «ТОП-АйТи» и ООО «Инамстройгрупп» - задолжали сотрудникам более 300 тысяч и 230 тысяч рублей по зарплате соответственно. Прокуратура внесла представления об устранении нарушений и возбудила дела об административных правонарушениях. Долги были полностью погашены.
Ранее сообщалось, что предприятие в Татарстане погасило долг по налогам на 133 миллиона рублей. Глава компании вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 27 контрагентами.
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