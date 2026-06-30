Женщину в Татарстане осудили за махинации с квартирой для аренды
Виновную приговорили к лишению свободы на 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима.
Суд Бугульмы вынес приговор 41-летней женщине, которую признал виновной в мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
В январе 2025 года к жительнице Бугульмы обратился знакомый, который попросил найти квартиру для найма. Обвиняемая рассказала ему по телефону, что съезжает со съемного жилья и якобы договорилась с владельцем о сдаче квартиры своему приятелю. Потерпевший перевел деньги женщине в счет аренды. Но обвиняемая деньги владельцу квартиры не передала, а оставила себе.
Было возбуждено уголовное дело, виновную приговорили к лишению свободы на 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима.
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