Происшествия
30 июня 21:09
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«Вечерняя Казань»

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Женщину в Татарстане осудили за махинации с квартирой для аренды

Виновную приговорили к лишению свободы на 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима.

Женщину в Татарстане осудили за махинации с квартирой для аренды

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Суд Бугульмы вынес приговор 41-летней женщине, которую признал виновной в мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

В январе 2025 года к жительнице Бугульмы обратился знакомый, который попросил найти квартиру для найма. Обвиняемая рассказала ему по телефону, что съезжает со съемного жилья и якобы договорилась с владельцем о сдаче квартиры своему приятелю. Потерпевший перевел деньги женщине в счет аренды. Но обвиняемая деньги владельцу квартиры не передала, а оставила себе.

Было возбуждено уголовное дело, виновную приговорили к лишению свободы на 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что прокуратура Казани настояла на возврате перечисленных дропперу денег пенсионерки. Речь идет о 570 тысячах рублей.

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