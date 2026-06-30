Ребенок скончался по дороге в больницу.

Автор фото: губернатор Московской области Андрей Воробьев

В подмосковном Егорьевске при атаке БПЛА был частично разрушен частный дом, шестимесячный младенец умер по дороге в больницу. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Домодедове, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцове, Бронницах, Раменском, Ступине, Коломне и Егорьевске была отражена атака 60 БПЛА. В Егорьевске в частном доме после падения дрона начался пожар, под завалами оказались люди. Спасатели извлекли двоих взрослых и двоих детей. Младенец скончался по дороге в больницу.

Также в Дубне обломки повредили административное здание, а в деревне Фатеево Павлово-Посадского округа БПЛА упал на частный дом.

Ранее сообщалось, что за неделю свыше 300 россиян пострадали от ударов ВСУ. Такая статистика наблюдается впервые с начала года.

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