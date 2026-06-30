Такая статистика наблюдается впервые с начала года.

Автор фото: пресс-служба Минобороны РФ

Число россиян, пострадавших от ударов Вооруженных сил Украины, превысило 300 человек за неделю. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

Посол заметил, что такое количество раненых зафиксировано впервые с начала года.

Напомним, говорилось, что беспилотники атаковали Кубань. БПЛА ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Славянске-на-Кубани – там случился пожар. Обломки беспилотника также повредили несколько жилых домов, испортили линию электропередачи и газовую трубу. В регионе были погибшие и раненые после атаки.

Ранее сообщалось, что в Татарстане рассказали о наборе в войска беспилотных систем. Среди требований категория годности А или Б, также проводится индивидуальный подход к судимости.

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