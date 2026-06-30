За неделю свыше 300 россиян пострадали от ударов ВСУ
Такая статистика наблюдается впервые с начала года.
Число россиян, пострадавших от ударов Вооруженных сил Украины, превысило 300 человек за неделю. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.
Посол заметил, что такое количество раненых зафиксировано впервые с начала года.
Напомним, говорилось, что беспилотники атаковали Кубань. БПЛА ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Славянске-на-Кубани – там случился пожар. Обломки беспилотника также повредили несколько жилых домов, испортили линию электропередачи и газовую трубу. В регионе были погибшие и раненые после атаки.
Ранее сообщалось, что в Татарстане рассказали о наборе в войска беспилотных систем. Среди требований категория годности А или Б, также проводится индивидуальный подход к судимости.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.
Празднество за 25 миллионов рублей прошло в элитном комплексе «Ак Барс Гольф Резорт» — в одном из самых дорогих курортов столицы республики.
В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.
Шоумену заплатили 7,5 миллиона рублей.
Другие лидеры при этом не верят в то, что глава штатов перейдет от слов к действиям.
Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.