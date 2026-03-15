Происшествия
15 марта 08:52
Автор материала:«Вечерняя Казань»

БПЛА повредил многоквартирный дом в Волгограде

Пострадавших нет, ведутся восстановительные работы.

БПЛА повредил многоквартирный дом в Волгограде

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

БПЛА повредил многоквартирный дом в Волгограде. Об этом сообщает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в телеграм-канале администрации региона.

Глава области уточнил, что в ночь на воскресенье силы ПВО отражали атаку беспилотников на территорию Волгоградской области. В ходе неё зафиксировано попадание БПЛА в жилое здание.

Инцидент произошёл в Советском районе Волгограда. В итоге выбиты стёкла в ряде квартир. По информации губернатора, никто из жителей не пострадал.

Оперативные службы и муниципальные власти получили поручение детально зафиксировать все повреждения и оперативно устранить последствия происшествия. Кроме того, начата подготовка пунктов временного размещения на случай необходимости переселения жильцов.

Ранее сообщалось, что по территории ДНР ударило четыре БПЛА. Один из них попал в военный госпиталь, в результате чего погибли восемь врачей. При этом пострадали десять человек.

