Дело о недвижимости генерала Изаака и его супруги на 21 млн вернули в суд Казани
Верховный суд Татарстана не смог приступить к рассмотрению жалобы защиты.
Верховный суд Татарстана вернул в Ново-Савиновский районный суд Казани дело экс-замглавы МВД республики генерала Владимира Изаака и его супруги – бывшего старшего следователя по особо важным делам ведомства.
В суд первой инстанции дело вернули для разрешения вопроса о принятии дополнительного решения. Апелляция не смогла приступить к рассмотрению жалобы защиты об изъятии квартир у Изаака и его близких.
Ранее сообщалось, что казанский суд взыскал в доход государства имущество Владимира Изаака и его супруги. Проверка показала, что с 2017 по 2023 год бывшие госслужащие купили четыре квартиры и два машино-места в Казани, оформив их на родственников. При этом расходы по приобретению недвижимости семьи не соответствовали заявленным доходам.
Также бывший начальник отдела Следственного управления МВД Татарстана Максим Вашуркин дал показания по делу о «раскулачивании» Владимира Изаака. Бывший подчиненный отставного генерала заявил, что помогал своему начальнику обменивать более десяти тысяч евро.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
