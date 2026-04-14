Дроппера обязали вернуть пенсионерке из Бугульмы похищенные мошенниками деньги
Женщина перевела аферистам 89 тысяч рублей.
В городскую прокуратуру Бугульмы обратилась 74-летняя местная жительница, которую обманули мошенники, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.
Позвонивший ей аферист представился пенсионерке сотрудником службы «Татэнергосбыт» и предложил установить программу для оплаты в мессенджере. После установки программы горожанка перешла по ссылке, которая оказалась фиктивной, и перевела мошенникам 89 тысяч рублей.
Во время расследования возбужденного по факту мошенничества уголовного дела было установлено, что похищенные у пенсионерки деньги поступили дропперу из Новосибирска.
Прокуратура Бугульмы обратилась с иском в Обский городской суд Новосибирской области о взыскании с ответчика суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Суд встал на сторону надзорного ведомства.
Решение пока не вступило в законную силу, уточнили в прокуратуре Татарстана.
Ранее сообщалось, что псевдоброкеры из Сибири ответят за «гастроли» в Казани. Четверо кураторов мошеннического проекта Financial Trust попали под суд за аферу на 27 миллионов.
