14 апреля 02:52
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Дроппера обязали вернуть пенсионерке из Бугульмы похищенные мошенниками деньги

Женщина перевела аферистам 89 тысяч рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В городскую прокуратуру Бугульмы обратилась 74-летняя местная жительница, которую обманули мошенники, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.  

Позвонивший ей аферист представился пенсионерке сотрудником службы «Татэнергосбыт» и предложил установить программу для оплаты в мессенджере.  После установки программы горожанка перешла по ссылке, которая оказалась фиктивной, и перевела мошенникам 89 тысяч рублей.  

Во время расследования возбужденного по факту мошенничества уголовного дела  было установлено, что похищенные у пенсионерки деньги поступили дропперу из Новосибирска.  

Прокуратура Бугульмы обратилась с иском в Обский городской суд Новосибирской области о взыскании с ответчика суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Суд встал на сторону надзорного ведомства.  

Решение пока не вступило в законную силу, уточнили в прокуратуре Татарстана.

Ранее сообщалось, что псевдоброкеры из Сибири ответят за «гастроли» в Казани. Четверо кураторов мошеннического проекта Financial Trust попали под суд за аферу на 27 миллионов.

