Суд взыскал компенсацию с МУП «Метроэлектротранс».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Казанский «Метроэлектротранс» выплатит компенсацию морального вреда двум жительницам города из-за ДТП, в котором погиб их 58-летний родственник. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

ДТП случилось 19 ноября 2024 года. Пассажир находился в салоне трамвая. Однако транспорт остановился вне остановки для технического обслуживания - нужно было перевести стрелку. Водитель открыла дверь, и мужчина, полагая, что это остановка, начал выходить. При выходе он споткнулся, упал со ступени трамвая на проезжую часть и попал под проезжающий автомобиль. От полученных травм он скончался в тот же день.

Суд взыскал с МУП в пользу каждой из женщин по 300 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что женщина скончалась после падения в салоне трамвая в Казани. В СК возбудили уголовное дело.

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