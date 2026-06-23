Двум родственницам погибшего из-за водителя трамвая казанца выплатят 600 тысяч
Суд взыскал компенсацию с МУП «Метроэлектротранс».
Казанский «Метроэлектротранс» выплатит компенсацию морального вреда двум жительницам города из-за ДТП, в котором погиб их 58-летний родственник. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
ДТП случилось 19 ноября 2024 года. Пассажир находился в салоне трамвая. Однако транспорт остановился вне остановки для технического обслуживания - нужно было перевести стрелку. Водитель открыла дверь, и мужчина, полагая, что это остановка, начал выходить. При выходе он споткнулся, упал со ступени трамвая на проезжую часть и попал под проезжающий автомобиль. От полученных травм он скончался в тот же день.
Суд взыскал с МУП в пользу каждой из женщин по 300 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.
Ранее сообщалось, что женщина скончалась после падения в салоне трамвая в Казани. В СК возбудили уголовное дело.
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