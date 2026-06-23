В ходе ссоры потерпевшего смертельно ранили в шею и живот.

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Убийство случилось ночью во дворе по улице Гагарина в Казани, был зарезан 28-летний парень. Об этом «Вечерней Казани» сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Предварительно, между потерпевшим и неоднократно судимым 36-летним мужчиной началась ссора, нападавший ударил соперника ножом, предварительно, в шею и живот. Раненый скончался на месте.

Прибывшие полицейские задержали нападавшего, он признал вину. Возбуждено дело об убийстве, подозреваемый был арестован.

Ранее сообщалось, что в центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка. Возбуждено дело о покушении на убийство.

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