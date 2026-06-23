Происшествия
23 июня 08:00
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«Вечерняя Казань»

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Количество пострадавших от смерча в Свердловской области выросло

За медпомощью обратились 15 человек.

Количество пострадавших от смерча в Свердловской области выросло

Автор фото: SHOT (обработано ИИ)

После смерча в Свердловской области увеличилось количество пострадавших, об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

За медпомощью после смерча в Кушве обратились 15 человек, из них один человек был госпитализирован в Нижний Тагил. Остальным оказали помощь на месте.

Восстановлением электроснабжения занимаются около 20 человек. Также был развернут пункт временного размещения на 15 человек.

Напомним, ураган повредил линии электропередачи, автомобили, сорвал крыши нескольких зданий и снес АЗС в Кушве. Досталось также хирургическому корпусу центральной районной больницы. В области ввели режим повышенной готовности.

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