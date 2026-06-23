Жительницу задержали, свою вину она признала полностью.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В одной из квартир в Первом переулке в Бугульме произошло убийство: двое жителей распивали спиртное, после чего поссорились. В итоге 35-летняя хозяйка квартиры три раза ударила режущим предметом своего сожителя в жизненно важные органы, сообщает СУ СК по Татарстану.

Мужчина в результате нападения скончался, а хозяйку жилья задержали. Она полностью признала свою вину. Возбуждено уголовное дело об убийстве, следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее убийство случилось на улице Гагарина в Казани. Уже судимый мужчина нанес 28-летнему парню удары ножом в живот и шею, он скончался на месте. Известно, что поножовщина произошла в результате ссоры.

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