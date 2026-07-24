В аварии в Зеленодольске жертвами стали шесть человек из семи, находившихся в машине.

Автор фото: страница Юрия Зайцева «ВКонтакте»

Юрий Зайцев, глава Республики Марий Эл, выразил соболезнования семье и друзьям погибших в ДТП в Зеленодольске. Жертвами аварии стали шесть подростков, которые, предварительно, были жителями Марий Эл. Об этом глава соседнего с Татарстаном региона написал в соцсетях.

«Ночью в ДТП в Зеленодольске погибли шесть человек. И самое тяжелое — среди них большинство дети, подростки. <…> Выражаю соболезнования родителям, близким и друзьям погибших. Невозможно подобрать слов, чтобы утешить вашу боль. Разделяю горечь утраты с каждой семьей», — написал Зайцев.

Ранее стало известно, что за рулем сгоревшего в ДТП «Шевроле» находился 30-летний мужчина без прав. Из семи человек выжил только один подросток — с ожогами 30 процентов тела он госпитализирован в Зеленодольскую ЦРБ.

Предварительно, водитель не справился с управлением. Машина загорелась после столкновения с деревом. По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух и более лиц.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.