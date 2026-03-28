Происшествия
28 марта 19:27
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Из-за сильных ливней улицы Махачкалы затоплены

Движение по городу затруднено.

Из-за сильных ливней улицы Махачкалы затоплены

Автор фото: скриншот видео

Второй день в Махачкале идут мощные ливни. В итоге улицы оказались затоплены. Кадрами последствий разгулявшейся стихии поделился канал РЕН ТВ.  

Автор фото: скриншот видео

Вода практически полностью покрыла колеса припаркованных автомобилей. Проехать по городу сейчас довольно сложно.

На видео попал момент, как один из горожан на спине переносит знакомого через покрытую водой улицу.

