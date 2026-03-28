Причиной пожара стал аккумулятор.

Автор фото: SHOT

В Оренбурге произошел пожар в одном из пунктов проката электросамокатов, в котором погибла женщина. Фотографиями с места происшествия поделился канал SHOT.

По информации СМИ, женщина, пришедшая в пункт вместе с сыном, собиралась оформить аренду самоката на несколько месяцев. Несколько самокатов в тот момент находились на зарядке.

Когда загорелся аккумулятор одного из них, сотрудник пункта выдачи пытался починить его. После того как блок питания задымился, он распылил огнетушитель. В итоге дыма в помещении стало ее больше.

Посетители и сам сотрудник успели покинуть пункт. Женщина же не смогла найти выход и погибла. Скорее всего, она потеряла ориентацию из-за дыма. Проводится расследование.

