В загоревшемся пункте проката электросамокатов в Оренбурге погибла женщина
Причиной пожара стал аккумулятор.
В Оренбурге произошел пожар в одном из пунктов проката электросамокатов, в котором погибла женщина. Фотографиями с места происшествия поделился канал SHOT.
По информации СМИ, женщина, пришедшая в пункт вместе с сыном, собиралась оформить аренду самоката на несколько месяцев. Несколько самокатов в тот момент находились на зарядке.
Когда загорелся аккумулятор одного из них, сотрудник пункта выдачи пытался починить его. После того как блок питания задымился, он распылил огнетушитель. В итоге дыма в помещении стало ее больше.
Посетители и сам сотрудник успели покинуть пункт. Женщина же не смогла найти выход и погибла. Скорее всего, она потеряла ориентацию из-за дыма. Проводится расследование.
Ранее мы писали, что из-за халатности УК в Казани угарным газом отравилась целая семья. Проверки управляющая компания проводила формально.
