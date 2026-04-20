Казанское кафе закрыли из-за нарушения санитарных норм
Суд признал виновным бизнесмена.
Одно из казанских кафе закрыли на 60 суток. Решение было принято из-за нарушения требований к организации питания, сообщили в ГУФССП России по Татарстану.
Поводом для разбирательства стал протокол Роспотребнадзора. Суд признал предпринимателя виновным и назначил административное приостановление деятельности заведения. Владельцу разъяснили, если он попытается открыть кафе раньше срока, то для него это обернется новым делом.
В начале апреля также закрыли кафе «ПЛОВ СИТИ» в Арском районе на 21 день. Были выявлены нарушения санитарных норм и правил. Так, в кафе не соблюдалась поточность технологических процессов, недостаточно моечных ванн для мытья столовой и так далее.
