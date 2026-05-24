24 мая 08:41
«Вечерняя Казань»

Общее число погибших от теракта ВСУ возросло до 21 человека.

МЧС завершило разбор завалов в колледже Старобельска — найдено еще три тела

Автор фото: скриншот видео МЧС России

МЧС России завершило разбор завалов колледжа в Старобельске, атакованном беспилотниками ВСУ — спасатели нашли еще три тела. Общее количество погибших выросло до 21 человека, сообщает Life со ссылкой на данные ведомства.

Напомним, что теракт украинских военнослужащих случился в ночь на 22 мая — 16 дронов ВСУ атаковали здание общежития колледжа, в котором находились в том числе несовершеннолетние студенты. Никаких военных объектов поблизости не находилось.

Ранее сообщалось, что общее количество пострадавших от удара ВСУ по общежитию старобельского колледжа в ЛНР составляет 48 человек. Известно, что в здании находилось 86 человек в возрасте от 14 до 18 лет.

