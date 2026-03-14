Происшествия
14 марта 15:56
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Месяцы без еды и света: что происходит с российскими моряками в Египте

Власти страны не разрешают членам экипажа танкера вернуться в Россию.

Автор фото: соцсети

В плачевном положении сейчас находятся моряки танкера «Дигнити», арестованного еще в сентябре 2025 года  в Египте, в порту Суэца, из-за неуплаты сборов за проход Суэцкого канала.

Как сообщает  канал SHOT, на борту корабля после последней смены экипажа в декабре осталось девять российских моряков.  Продукты им не доставляют уже больше четырех месяцев, а не платят зарплату – больше двух. Из-за того, что на судне закончилось топливо, электроэнергии хватает всего на два часа в сутки. С продуктами россиянам немного помогает арабский профсоюз моряков.  

Страховая компания готова доставить моряков в Россию, однако власти Египта, ссылаясь на требования безопасности мореплавания, не выпускают россиян: по правилам, судно не может находиться на якоре без экипажа.  

Оставшись без загранпаспортов и мореходных книжек, россияне не раз просили о помощи судовладельца, ООО «Арго танкер групп», который сейчас находится под угрозой банкротства. Обращались они также к портовым властям Суэца, сотрудникам представительства МИД России в Египте и Российского морского регистра судоходства. Ситуация пока что не изменилась, пишет канал.

