Месяцы без еды и света: что происходит с российскими моряками в Египте
Власти страны не разрешают членам экипажа танкера вернуться в Россию.
В плачевном положении сейчас находятся моряки танкера «Дигнити», арестованного еще в сентябре 2025 года в Египте, в порту Суэца, из-за неуплаты сборов за проход Суэцкого канала.
Как сообщает канал SHOT, на борту корабля после последней смены экипажа в декабре осталось девять российских моряков. Продукты им не доставляют уже больше четырех месяцев, а не платят зарплату – больше двух. Из-за того, что на судне закончилось топливо, электроэнергии хватает всего на два часа в сутки. С продуктами россиянам немного помогает арабский профсоюз моряков.
Страховая компания готова доставить моряков в Россию, однако власти Египта, ссылаясь на требования безопасности мореплавания, не выпускают россиян: по правилам, судно не может находиться на якоре без экипажа.
Оставшись без загранпаспортов и мореходных книжек, россияне не раз просили о помощи судовладельца, ООО «Арго танкер групп», который сейчас находится под угрозой банкротства. Обращались они также к портовым властям Суэца, сотрудникам представительства МИД России в Египте и Российского морского регистра судоходства. Ситуация пока что не изменилась, пишет канал.
Ранее сообщалось, что в России предложили брать с туристов сбор за выезд за границу. С каждого выезжающего за границу могут начать собирать «по копеечке» на случай военных конфликтов и ЧС.
