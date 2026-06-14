Мощный взрыв и пожар случился в многоэтажке в Самаре
Предположительно, причиной трагедии стала утечка газа.
В одном из многоэтажных жилых домов Самары произошел взрыв, после чего разгорелся пожар, сообщает портал «База». По словам очевидцев, сначала они услышали громкий хлопок, после которого вспыхнул огонь. Предполагают, что причиной взрыва стала утечка газа.
Согласно информации «Базы», возгорание началось в супермаркете, расположенном на первом этаже здания, а потом быстро распространилось на верхние этажи. Площадь пожара превышает 200 квадратных метров.
Некоторые жильцы смогли самостоятельно покинуть здание, в то время как спасатели проводят эвакуацию оставшихся. На данный момент известно, что из пожара спасли маленькую девочку. Ее вынес сотрудник МЧС. Еще четыре жителя отравились угарным газом, им оказывают медицинскую помощь.
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