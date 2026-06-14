Преступником оказался ранее судимый 43-летний угонщик-рецидивист.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Ново-Савиновском районе Казани произошло преступление: угнали автомобиль «ВАЗ 21213». 26-летняя владелица обнаружила пропажу утром, когда не нашла машину на месте стоянки. После этого она обратилась в полицию. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Исчезнувший автомобиль нашли уже через несколько часов. Сотрудники отдела полиции «Гагаринский» установили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний казанец, который ранее неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

По предварительным данным, ночью злоумышленник незаконно проник в салон автомобиля, запустил двигатель и, сев за руль, доехал до ближайшей автозаправочной станции, где и оставил транспортное средство. Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. Законная владелица забрала свой автомобиль.

Ранее «Вечерняя Казань» рассказывала, что чаще всего автомобили в Татарстане угоняют с парковок торговых центров и банков. Помимо этого, преступники могут украсть брошенные машины или автомобили, на которых долгое время никто не ездил. На таких авто часто отсутствуют противоугонные системы, а их оставляют на неохраняемых парковках во дворах. Обычно их угоняют, чтобы сдать в пункты приема металла или для разукомплектования.

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