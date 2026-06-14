Казанские спасатели освободили бабушку, которую приковал к себе наручниками внук
Мальчик нашел «игрушку» на улице, принес домой и надел на руки себе и пожилой женщине.
Спасатели в Казани освободили бабушку и ее внука от наручников, которые ребенок нашел на улице. Десятилетний мальчик принес находку домой и надел на руки себе и пожилой женщине, приковав себя к ней. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Татарстану.
Известно, что бабушке 70 лет и она инвалид первой группы. Женщина не смогла освободиться от наручников, также ее внук не смог их открыть. Им помогли прибывшие на помощь спасатели, которые специальным инструментом разблокировали наручники. Так бабушка и внук оказались на свободе.
В Главном управлении МЧС России по Татарстану напомнили жителям республики, что незнакомые предметы могут быть опасны, поэтому взрослые должны объяснить детям, что подбирать на улице и приносить домой найденные вещи нельзя, особенно если это металлические предметы, инструменты или игрушки, механизм которых неизвестен.
Ранее мы рассказывали, как не стать жертвой шантажа и мошенничества. Нужно удалить номера телефонов из соцсетей, а также скрыть данные о родственных связях, чтобы мошенникам было сложнее прибегать к шантажу.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Где-то исчезло дизельное топливо.
Итоговая сумма зависит от уровня судебной инстанции.
Ограничения движения введут на неделю.
При этом воздух прогреется до +27 градусов.
Цели СВО будут достигнуты.
Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.