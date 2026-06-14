Мальчик нашел «игрушку» на улице, принес домой и надел на руки себе и пожилой женщине.

Автор фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Спасатели в Казани освободили бабушку и ее внука от наручников, которые ребенок нашел на улице. Десятилетний мальчик принес находку домой и надел на руки себе и пожилой женщине, приковав себя к ней. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Татарстану.

Известно, что бабушке 70 лет и она инвалид первой группы. Женщина не смогла освободиться от наручников, также ее внук не смог их открыть. Им помогли прибывшие на помощь спасатели, которые специальным инструментом разблокировали наручники. Так бабушка и внук оказались на свободе.

В Главном управлении МЧС России по Татарстану напомнили жителям республики, что незнакомые предметы могут быть опасны, поэтому взрослые должны объяснить детям, что подбирать на улице и приносить домой найденные вещи нельзя, особенно если это металлические предметы, инструменты или игрушки, механизм которых неизвестен.

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