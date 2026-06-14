Волонтеры уверены, что это не несчастный случай, а умышленный поджог.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В тверском приюте для животных «Шанс на жизнь» произошел пожар, в котором погибли 19 собак. По информации портала «База», сильный огонь полностью уничтожил пять вагончиков, где находились больные и раненые животные, которых приют забирал с улицы для лечения и восстановления. Пламя было настолько мощным, что сработала сигнализация в соседней ветеринарной клинике. Только трое животных выжило: они находятся в реанимации в нестабильном состоянии из-за сильного отравления дымом.

По предварительным данным МЧС, причиной пожара могло стать короткое замыкание в электропроводке. Сотрудники приюта вызвали электрика, который заявил, что на месте действовала тройная защита от коротких замыканий. Владелица приюта также рассказала «Базе», что некоторые местные жители не одобряли соседство с животными. Волонтеры считают, что пожар произошел в результате намеренного поджога, и планируют привлечь полицию для проверки этой версии.

Огонь также уничтожил медикаменты, подстилки и корм. Приют обращается за помощью и собирает средства, в том числе для того, чтобы нанять ночных охранников.

Ранее «Вечерняя Казань» рассказывала, что в одном из многоэтажных жилых домов Самары произошел взрыв, после чего разгорелся пожар, сообщает портал «База». По словам очевидцев, сначала они услышали громкий хлопок, после которого вспыхнул огонь. Предполагают, что причиной взрыва стала утечка газа.

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