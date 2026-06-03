Предварительно, мужчина работал без трудового договора.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На улице Восстания в Казани при проведении капремонта в доме с пятого этажа упал работник. Ему было 38 лет. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. В связи с этим прокуратура Татарстана организовала проверку соблюдения работодателем требований законодательства об охране труда.

Предварительно, погибший работал на ООО «Квартал» без трудового договора. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее сообщалось, что рабочий погиб из-за упавшего ведра с цементом при ремонте водопровода в Казани. Пострадавший получил тяжелые травмы, от которых скончался в больнице.

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